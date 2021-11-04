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четверг, 04 ноября 2021 10:15

"Лунин столь же силен, как и Куртуа. Пусть украинцы за него не переживают" - президент "Реала"

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&quot;Лунин столь же силен, как и Куртуа. Пусть украинцы за него не переживают&quot; - президент &quot;Реала&quot;
Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Президент "Реала" Флорентино Перес похвально высказался по поводу украинского вратаря мадридцев Андрея Лунина.

Именно руководитель мадридского гранда настоял на трансфере украинского вратаря три года тому назад.

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"Лунин такой же сильный, как и Тибо Куртуа (основной вратарь "Реала" -Gazeta.ua). У него все будет хорошо. Пусть украинцы не переживают за него. Кто сделал его трансфер в "Реал"? Я! Сначала познакомился с его отцом. Он хорошо проявил себя на Кубке среди 20-летних и мы сделали этот трансфер", — сказал Перес в комментарии каналу "Бомбардир".

В 2018 году украинский вратарь перебрался в "Реал" из луганской "Зари" за €8 млн, но в составе мадридцев Лунин провел всего один матч в Кубке Испании. Контракт Андрея с королевским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Лунин перестал вызываться в сборную Украины после прихода Александра Петракова на должность тренера. Андрей Шевченко также не взял вратаря на Евро-2020/21.

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