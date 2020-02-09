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воскресенье, 09 февраля 2020 21:20

Лунин спасал весь матч, но пропустил из пенальти

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Лунин спасал весь матч, но пропустил из пенальти
В новой команде Андрей Лунин не сыграл на ноль ни одной игры

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сыграл полный матч второго испанского дивизиона. Клуб украинца "Овьедо" сыграл на выезде вничью - 1:1 против "Райо Вальекано".

Единственный гол Андрей Лунин пропустил на 75 минуте с пенальти. Он почти парировал 11-метровый, но удар был очень сильный и от рук Андрея мяч залетел в ворота.

"Овьедо" открыл счет в первом тайме. Тогда же Лунин совершил несколько сейвов и спас свою команду от пропущенных мячей.

Второй тайм обе команды закончили в неполных составах: в "Овьедо" за споры с арбитром был удален тренер, а на последней добавленной минуте красную карточку перед собой увидел капитан "Райо Вальекано".

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Один полученный балл еще не позволил "Овьедо" покинуть зону вылета.

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