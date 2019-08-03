Лунин снова уйдет в аренду

 
Ексклюзивы
1/5
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 5832
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 11619
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2538
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2880
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2844
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1071
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6903
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5806
Фото
Все фото
15
11
5
16
3
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
"Брюгге" з Соболем в составе разбил "Син Траден" – 6:0
"Брюгге" з Соболем в составе разбил "Син Траден" – 6:0
Малиновский сыграл за "Аталанту" в стартовом составе
Малиновский сыграл за "Аталанту" в стартовом составе
Белка выбежала на теннисный корт прямо во время теннисного матча
Белка выбежала на теннисный корт прямо во время теннисного матча
В Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча
В Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча
Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр
Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 630
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6903
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2781
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1251
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 54
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
суббота, 03 августа 2019 16:29

Лунин снова уйдет в аренду

  Комментировать
Лунин снова уйдет в аренду
В прошлом году в "Леганесе" Лунин сыграл 7 матчей

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Сообщает "Трибуна".

Переговоры находятся на продвинутой стадии, 20-летний украинец очень близок к подписанию контракта с "Вальядолидом".

"Леганес" и "Бетис", похоже, ослабли в своем желании заполучить вратаря.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже решил, что он останется только с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом в качестве вратарей.

"Реал" не хочет, чтобы Лунин оставался без практики.

Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, что может ускорить переход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский сыграл за "Аталанту" в стартовом составе

Основной вратарь "Валядолида" – 30-летний испанец Жорди Масип. Он в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 встречах оставил ворота сухими.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лунин снова уйдет в аренду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Атомная лодка установила первый рекорд

Самое читаемое
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 33868
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
3
 Просмотров: 14815
&quot;ВКонтакте&quot; и &quot;Одноклассники&quot; останутся заблокированными
"ВКонтакте" и "Одноклассники" останутся заблокированными Просмотров: 10341
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды
Девушку выгнали из автобуса из-за откровенной одежды 2 Просмотров: 10215
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто
Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто Просмотров: 9729
Спорт
Ракицкий заявил, что счастлив в России
Ракицкий заявил, что счастлив в России Просмотров: 648
Русин перейдет в "Зарю" накануне матча еврокубков
Русин перейдет в "Зарю" накануне матча еврокубков Просмотров: 189
"Динамо" нужно закрыть лидеров "Брюгге
"Динамо" нужно закрыть лидеров "Брюгге
 Просмотров: 342
"Моя любимая позиция – левый фланг" – Жерсон Родригес
"Моя любимая позиция – левый фланг" – Жерсон Родригес Просмотров: 144
"Рома" поиздевалась над бразильцем, который решил переехать в Россию
"Рома" поиздевалась над бразильцем, который решил переехать в Россию 1 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
7
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
5
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
5
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
3
Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет
2
Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"
Голосов: 288
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua