Лунин снова уйдет в аренду

В прошлом году в "Леганесе" Лунин сыграл 7 матчей

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Сообщает "Трибуна".

Переговоры находятся на продвинутой стадии, 20-летний украинец очень близок к подписанию контракта с "Вальядолидом".

"Леганес" и "Бетис", похоже, ослабли в своем желании заполучить вратаря.

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан уже решил, что он останется только с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом в качестве вратарей.

"Реал" не хочет, чтобы Лунин оставался без практики.

Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, что может ускорить переход.

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Основной вратарь "Валядолида" – 30-летний испанец Жорди Масип. Он в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 встречах оставил ворота сухими.