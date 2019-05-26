Лунин сказал футболистам "Леганеса", что возврашается в "Реал"

Андрею не давали игрового времени в "Леганесе"

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин сообщил партнерам по команде, что вернется этим летом в "Реал", сообщает "Трибуна".

За несколько дней до окончания сезона он сказал в раздевалке: "Я вернусь в "Реал".

"Сливочные" недовольны, что Лунину дали сыграть в этом сезоне всего 544 минуты.

Ранее была информация, что "Леганес" заинтересован в продлении аренды еще на сезон.

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Также сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассматривает своего сына Люку в качестве второго вратаря. Но затем он сам опроверг эту информацию.