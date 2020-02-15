Лунин привез пенальти, а "Овьедо" проиграл

Андрей Лунин ни разу не осавлял свои ворота сухими

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин заработал пенальти в свои ворота в матче 28-го тура Сегунды против "Алькоркона" (1:2).

Это 6-е появление Лунин в старте подряд после перехода в "Овьедо". В 5 предыдущих встречах он тоже пропускал. Об этом пишет "Трибуна".

На 39-й минуте за фол Лунина назначили пенальти после просмотра ВАР, который "Алькоркон" реализовал. Голкипер получил предупреждение. Счет стал 0:2.

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Ранее Лунин попал в символическую сборную Сегунды по итогам 27-го тура, и был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе.