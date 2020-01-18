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суббота, 18 января 2020 08:45

Лунин попросил прощения за ошибку

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Лунин попросил прощения за ошибку
Андрей Лунин привез гол в первом же официальном матче за Оьедо

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, перешедший в аренду в "Овьедо", прокомментировал переход на своей презентации.

"Мы попытаемся выиграть в следующем матче. Я знаю, что у этого клуба много амбиций. Я благодарен, что они выбрали меня. Я согласился, потому что хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться". Его слова приводит "Трибуна".

Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку (в матче с "Альмерией" — прим.). Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Ла Лигу, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень хороши, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице", — сказал Лунин.

Аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца сезона 2019/20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"

"Овьедо" занимает 17-е место в сегунде из 22 клубов. 4 слабейших команды вылетят по итогам сезона. Отрыв "Овьедо" от зоны вылета после 23 туров составляет 1 очко.

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Дата
18
января

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