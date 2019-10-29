Лунин попал в перечень главных разочарований в Испании

Андрей Лунин второй сезон подряд находится без игровой практики на клубном уровне. Фото: УНИАН

Голкипер "Вальядолида" и сборной Украины Андрей Лунин снова рискует остаться без игровой практики до конца сезона. Об этом пишет "Футбол 24"

Описывая ситуацию 50 арендованных игроков Ла Лиги испанская пресса называет 20-ричого Украинский одним из главных разочарований сезона.

"В случае с Луниным - история повторяется. Сначала украинец провел сезон за спиной у Куэльяра, а затем перебрался в" Вальядолид ", где встретился с Масипом, который отлично начал сезон, играя в каждом матче. Даже Ареола, став сенсационным трансфером "Реала", сумел провести два поединка ", - отмечает журналист Хосе Луис Уртадо.

Напомним, что Лунин не провёл в "Вальядолиде" еще ни минуты. Тренер обещает Андрею участие в Кубке Испании, который для клубов Примеры стартует только в декабре.

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Андрей Лунин перешел летом 2017 года в "Реал", но выступает уже второй сезон подряд в аренде. Сначала играл за "Леганес", а в текущем сезоне за "Вальядолид".