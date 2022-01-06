Лунин получил низкую оценку за матч "Реала" против команды третьей лиги

 
Ексклюзивы
1/5
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 3474
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2565
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 4743
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1233
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10656
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3960
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2862
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч
Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Рангник проиграл первый матч во главе "Ман Юнайтед"
Рангник проиграл первый матч во главе "Ман Юнайтед"
Фанаты "Ливерпуля" помешали новому клубу Миколенко выиграть Кубок чемпионов
Фанаты "Ливерпуля" помешали новому клубу Миколенко выиграть Кубок чемпионов
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2565
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1971
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3186
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1656
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1305
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 06 января 2022 10:51

Лунин получил низкую оценку за матч "Реала" против команды третьей лиги

  Комментировать

Украинский вратарь 22-летний Андрей Лунин получил низкую оценку за матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Лунин провел на поле все 90 мин. против "Алькояно" и получил 6,9 балла по версии аналитического портала SofaScore.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ждем тебя, малыш" - Лунин впервые станет отцом

Это четвертая худшая оценка среди мадридцев после Мариано Диаса - 6,5, Давида Алабы и Начо - 6.6.

Лунин пропустил один гол, совершил три сейва, в том числе один после удара из пределов штрафной, совершил один вынос руками после верхового мяча, сделал шесть точных передач с точностью 26%.

 

Команда украинца победила в гостях соперника - 3:1. "Алькояно" представляет третью по силе лигу Испании Сегунду Б.

Матч против "Алькояно" стал для Лунина вторым за время выступлений за "Реал" с 2018 года. Предыдущий матч украинский вратарь сыграл в начале 2021-го против того же "Алькояно" в Кубке Испании. Тогда мадридцы вылетели из турнира, проиграв 1:2.

В чемпионате Испании "Реал" лидирует в таблице. Следующую игру команда Карло Анчелотти проведет 8 января против "Валенсии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лунин получил низкую оценку за матч "Реала" против команды третьей лиги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 22501
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 18279
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 6 Просмотров: 15030
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 14823
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 13644
Спорт
Потеря для Шевченко. Капитан "Дженоа" покинет команду
Потеря для Шевченко. Капитан "Дженоа" покинет команду Просмотров: 99
Умер легендарный врач "Динамо" и сборной Украины
Умер легендарный врач "Динамо" и сборной Украины Просмотров: 342
Ярославский прокомментировал возвращение Тайсона в "Металлист"
Ярославский прокомментировал возвращение Тайсона в "Металлист" Просмотров: 504
В Польше сомневаются, что Шевченко возглавит их сборную
В Польше сомневаются, что Шевченко возглавит их сборную Просмотров: 360
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
6
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
3
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Голосов: 118
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть