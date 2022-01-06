Лунин получил низкую оценку за матч "Реала" против команды третьей лиги

Украинский вратарь 22-летний Андрей Лунин получил низкую оценку за матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Лунин провел на поле все 90 мин. против "Алькояно" и получил 6,9 балла по версии аналитического портала SofaScore.

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Это четвертая худшая оценка среди мадридцев после Мариано Диаса - 6,5, Давида Алабы и Начо - 6.6.

Лунин пропустил один гол, совершил три сейва, в том числе один после удара из пределов штрафной, совершил один вынос руками после верхового мяча, сделал шесть точных передач с точностью 26%.

Команда украинца победила в гостях соперника - 3:1. "Алькояно" представляет третью по силе лигу Испании Сегунду Б.

Матч против "Алькояно" стал для Лунина вторым за время выступлений за "Реал" с 2018 года. Предыдущий матч украинский вратарь сыграл в начале 2021-го против того же "Алькояно" в Кубке Испании. Тогда мадридцы вылетели из турнира, проиграв 1:2.

В чемпионате Испании "Реал" лидирует в таблице. Следующую игру команда Карло Анчелотти проведет 8 января против "Валенсии".