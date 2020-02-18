Лунин остался без тренера

Хави Росада был отправлен в отставку из-за провальных результаты команды. Фото: с отрытых источников

Главный тренер "Овьедо" Хави Росада уволен со своей должности.

Тренера команды украинского вратаря Андрея Лунина освободили за неудовлетворительных результатов. Команда находится в зоне вылета из второго по силе дивизиона Испании, сообщает "Футбол 24"

Именно Росада был одним из главных инициаторов перехода Лунина к "Овьедо". В шести матчах Сегунды Лунин пропусти 9 мячей.

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В текущем сезоне "Овьедо" занимает 19-ю строчку с 22-команд и находится в зоне вылета в Сегунду Б.