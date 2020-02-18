Лунин остался без тренера

Главный тренер "Овьедо" Хави Росада уволен со своей должности.
Тренера команды украинского вратаря Андрея Лунина освободили за неудовлетворительных результатов. Команда находится в зоне вылета из второго по силе дивизиона Испании, сообщает "Футбол 24"
Именно Росада был одним из главных инициаторов перехода Лунина к "Овьедо". В шести матчах Сегунды Лунин пропусти 9 мячей.
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В текущем сезоне "Овьедо" занимает 19-ю строчку с 22-команд и находится в зоне вылета в Сегунду Б.
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