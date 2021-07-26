Лунин не спас "Реал" от поражения

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Мадридский "Реал" проиграл в товарищеском матче чемпиону Шотландии "Глазго Рейнджерс" - 1:2.

Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин защищал ворота мадридцев на протяжении всего матча.

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"Реал" забил быстрый гол усилиями бразильца Родриго. Под конец матча шотландцы забили дважды и одержали победу.

Лунин пропустил два мяча, но вины его нет. Украинский вратарь несколько раз спасал вторую команду Испании от пропущенных мячей.

Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел только один официальный матч. У украинца роль дублера основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который сейчас отдыхает после участия на Евро.