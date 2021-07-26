Лунин не спас "Реал" от поражения

Мадридский "Реал" проиграл в товарищеском матче чемпиону Шотландии "Глазго Рейнджерс" - 1:2.
Вратарь сборной Украины 22-летний Андрей Лунин защищал ворота мадридцев на протяжении всего матча.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший вратарь Евро нашел новую команду
"Реал" забил быстрый гол усилиями бразильца Родриго. Под конец матча шотландцы забили дважды и одержали победу.
Лунин пропустил два мяча, но вины его нет. Украинский вратарь несколько раз спасал вторую команду Испании от пропущенных мячей.
Андрей Лунин выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время провел только один официальный матч. У украинца роль дублера основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который сейчас отдыхает после участия на Евро.
Комментарии