Лунин не дождется. Основной вратарь "Реала" подписал контракт на пять лет

Тибо Куртуа является бронзовым призером Кубка мира. Фото: Reuters

Голкипер "Реала" 29-летний Тибо Куртуа продлил контракт с мадридским клубом, сообщается на официальном сайте испанской команды. Новое соглашение бельгийского вратаря с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2026 года.

Бельгиец выступает за "сливочных" с 2018-го. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Контракт второго вратаря "Реала" украинца Андрея Лунина рассчитан до лета 2024 года.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €60,00 млн. Ранее Куртуа выступал за "Челси" и "Генк". С 2011-го Тибо вызывается в национальную команду Бельгии.