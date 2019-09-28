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суббота, 28 сентября 2019 12:29

"Лунин и дальше будет сидеть в запасе" – тренер "Вальядолида"

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&quot;Лунин и дальше будет сидеть в запасе&quot; – тренер &quot;Вальядолида&quot;
В новом чемпионате Испании Лунин не сыграл ни одной минуты. Фото Рейтер

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес пообещал продолжить доверять Жорди Масипу.

"Сыграет ли Лунин с "Эспаньолом"? Нет, я продолжаю доверять Масипу. Он наш основной вратарь", - цитирует наставника ua-football.com.

30-летний конкурент Андрея Лунина допустил результативную ошибку в матче прошлого тура против "Гранады" (1:1), после чего испанские СМИ прочили украинцу дебют в новом сезоне Ла Лиги.

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Андрей Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала".

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