"Лунин и дальше будет сидеть в запасе" – тренер "Вальядолида"

В новом чемпионате Испании Лунин не сыграл ни одной минуты. Фото Рейтер

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес пообещал продолжить доверять Жорди Масипу.

"Сыграет ли Лунин с "Эспаньолом"? Нет, я продолжаю доверять Масипу. Он наш основной вратарь", - цитирует наставника ua-football.com.

30-летний конкурент Андрея Лунина допустил результативную ошибку в матче прошлого тура против "Гранады" (1:1), после чего испанские СМИ прочили украинцу дебют в новом сезоне Ла Лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь "Севильи" вспомнил гол "Шахтеру"

Андрей Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала".