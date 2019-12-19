Лунин дебютировал за "Вальядолид"

В своем дебютном матче за "Вальядолид" Андрей Лунин не пропустил ни одного мяча. Фото: из открытых источников

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в текущем сезоне за "Вальядолид".

20-летний украинец провел на поле весь матч против "Терсеро" в Кубке Испании. Эта игра стала дебютной для Лунина в составе "Вальядолида" после перехода из мадридского "Реала" на правах аренды, сообщает "Футбол 24"

В Лунина не было много работы. В течение матча Андрей лишь 16 раз встречался с мячом: он не сделал ни одного сейва, выиграл одну воздушную дуэль. Команда украинца владела тотальным преимуществом и уверенно обыграла своего соперника 3: 0

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Следующий матч "Вальядолид" проведет 21 декабря в рамках чемпионата Испании против "Валенсии".