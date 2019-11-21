Лукашенко хочет наказывать спортсменов-неудачников

Александр Лукашенко не хочет видеть в стране спортсменов-неудачников. Фото: из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Национального олимпийского комитета предложил не пускать белорусских спортсменов-неудачников обратно в страну.

"Если вы туристами на Олимпиаду в Токио поедете и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент", - цитирует слова Лукашенко "Обозреватель".

В 2019 году белорусские спортсмены завоевали лишь восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, входящих в олимпийскую программу.

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Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.