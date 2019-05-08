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четверг, 09 мая 2019 00:23

Лукас Мооура вытянул "Тоттенхем" у финал

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Лукас Мооура вытянул &quot;Тоттенхем&quot; у финал
Де Лигт открыл счет в матче

Лондонский "Тоттенхэм" одолел в Амстердаме "Аякс" - 3:2 и вышел в финал Лиги чемпионов.

Первую половину игры "Аякс" начал очень активно. Уже на 5 минуте отличился капитан команды Матейс Где Лигт. Он снова забил головой после розыгрыша углового.

"Тоттенхэм" попытался перехватить инициативу. Гости провели несколько опасных атак, одна из которых завершил ударом в штангу Сон Хи Мина.

Ближе к середине тайма хозяева выровняли игру и начали проводить опасные атаки. В одной из них Тадич не попал в дальний угол. Но в следующей попытке серб отдал пас на Зиеша и марокканец сильно и точно пробил левой ногой в дальний угол - 2:0.

Во втором тайме лондонцы пошли на штурм. Лукас Моура после классической контратаки сократил отставание в счете - 2:1.

Еще через несколько минут повторился сценарий матча в Ливерпуле, когда одной из команд удалось забить два мячи за три минуты. Опять Моура воспользовался несогласованностью вратаря "Аякса" и защитников и отличился во второй раз - 2:2.

В оставшееся время, команды обменялись выстрелами в штангу перекладину. Когда шла последняя добавленная арбитром минута, Луас Моура сделал хет-трик. Он на мгновение опередил защитников хозяев и забил третий мяч - 2:3.

Голы:
1:0 – 5 де Лигт, 2:0 – 35 Зиеш, 2:1 – 55 Лукас Моура, 2:2 – 59 Лукас Моура, 2:3 – 90 Лукас Моура.


Аякс – Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).


Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин.


Предупреждения:
Сиссоко (16), Дольберг (50), Роуз (76), Зиеш (77), Онана (90).

В финале "Тотттенгем" сыграет с "Ливерпулем"

Автор: Юрий СТРИГУН
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