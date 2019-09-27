"Лугано" потерпел серьезную кадровую потерю перед матчем с "Динамо"

Карлос Жуниор рискует остаться вне игры на долгий срок

Соперник "Динамо" по Лиги Европы остался без своего ведущего форварда.

Нападающий "Лугано" Карлос Жуниор серьезно травмировал колено в матче чемпионата Швейцарии против "Серветта" сообщает "dynamo.kiev.ua". Отмечается, что форвард получил повреждение коллатеральной связки колена, есть подозрения на ее разрыв.

Вчера "Лугано" сыграл вничью с "Серветтом" 0:0 и прервал 4-матчевую серию из поражений в чемпионате. В воскресенье Лугано сыграет против "Ксамакса".

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В следующий четверг, 3 октября, "Лугано" примет "Динамо" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. В первом матче швейцарцы проиграли "Копенгагену" в Дании 0:1.