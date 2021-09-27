Лучший хоккеист Украины показал расистский жест

Денискин принес свои извинения. Фото: uhl.ua

26 сентября в матче Украинской хоккейной лиги встречались победители двух последних чемпионатов – "Кременчук" принимал "Донбасс". Эта вывеска является одной из самых принципиальных, поэтому накал страстей в каждом матче неизменно высок. Иногда даже слишком.

Главным действующим лицом встречи стал нападающий хозяев Андрей Денискин. В первом периоде форвард открыл счёт в матче и до начала второй 20-минутки его гол был единственным. Во второй трети "Донбасс" быстро отыгрался и вышел вперёд. Но к середине периода на табло светилось 2:2. С каждой минутой напряжения на льду становилось всё больше, а игра - всё жестче.

Увеличилось и количество потасовок между игроками. Одна закончилась расистским скандалом. На 36-й мин. Денискин поучаствовал в массовом столкновении игроков. После того как арбитры разняли участников, изобразил руками, будто почистил и съел банан. Этот жест был обращён к темнокожему американскому хоккеисту 24-летнему Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, но товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.

За такое поведение Андрей получил дисциплинарный штраф. И его удалили с площадки до конца встречи. Однако и без него "Кременчук" в третьем периоде вырвал победу. Это позволило "Кременчуку" сравняться по очкам с "Донбассом" в турнирной таблице.

По окончании встречи Денискин принёс публичные извинения в Instagram.

"Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбасс" Джейленом Смереком. Во время матча "Кременчук" - "Донбасс" я в негативных эмоциях показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от расы или национальности. Эмоции на хоккее бывают разные, к сожалению", - написал нападающий.

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В отношении игрока, который был признан лучшим нападающим УХЛ в прошедшем сезоне, открыли дисциплинарное дело. Вероятно, какое-то время "Кременчук" будет играть без одного из лучших хоккеистов.