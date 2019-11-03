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Лучший форвард мира мог оказаться в "Днепре". Коломойский был против

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Польский бомбардир 31-летний Роберт Левандовски забил в десятой игре подряд и повторил рекорд бундеслиги. Всего с начала сезона на счету Роберта 23 мяча в 20 сыгранных матчах.
Его результативность настолько поразила боссов "Баварии", что они заключили с поляком новый контракт. Как пишут польские газеты, Роберт зарабатывает 92 миллиона злотых в год - 644 миллиона гривен и занимает 88 место в списке сотни самых богатых поляков. Если добавить к этому Анну - красавицу-жену, двухлетнюю дочь Клару и имение стоимостью 3 миллиарда гривен, то картина выглядит вообще близка к идеалу.

 

А начиналось все не так хорошо, как хотелось бы. Роберту повезло родиться в Варшаве в семье спортсменов - Кшиштоф Левандовски был дзюдоистом, а в свободное время играл в футбол. Мать Ивона - известная в Польше волейболистка.

Роберт зарабатывает 644 миллиона гривен в год

С детства Роберта известно, что он был одержим футболом. Даже на первой исповеди - большом детском празднике в католической Польше - он попросил ксендза по максимуму сократить процедуру покаяния в грехах, потому что спешил на очередной матч.

А потом все пошло наперекосяк. В 2005 году заболел раком и умер отец. Сын мужественно воспринял весть. Мать позвонила ему в Варшаву и боялась истерики 17-летнего парня. Однако ее не было:
- Я услышал тебя, мама, - сказал парень.

В следующем году Роберт играет за дочерний клуб варшавской "Легии" и мечтает о временах, когда сможет надеть футболку этого клуба. Однако "Легия" не мечтала о Левандовском. После очередной травмы боссы клуба решили избавиться от юноши. Мол, с ним будем иметь только хлопоты с лечением. Хорошо, что над будущим бомбардиром сжалился третьелиговый "Знич" с Прушкова. За 59 матчей в его футболке Бобек отблагодарил 36 забитыми мячами.
В 2008 его забирает к себе "Лех" из Познани. Левандовский не останавливается и в Екстраклясе - 58 матчей, 32 гола.

 

За ним выстраивается очередь из "Шахтера", "Фейеноорда", российских ЦСКА и "Зенита". Но Роберт выбирает "Боруссию" из Дортмунда.
Где-то в Украине тихо плачет Владимир Бессонов. Тогдашний тренер "Днепра" раньше других заметил талант поляка и едва не умолял Игоря Коломойского приобрести парня. Но услышал отказ.

Будем иметь только хлопоты с лечением

В Дортмунде 22-летний Левандовский знакомится с Юргеном Клоппом, становится двукратным чемпионом Германии, финалистом Лиги чемпионов. Имеет в активе покер в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов. Отрабатывает все четыре года контракта и переходит в расположение настоящего монстра - мюнхенской "Баварии". Здесь устанавливает новые бомбардирские достижения - первым из легионеров бундеслиги забивает 30 мячей за сезон, а в матче с "Вольфсбургом" выходит на замену и забивает 5 мячей за 9 минут.

Само собой становится 5-кратным чемпионом Германии. Семь раз подряд признается лучшим футболистом Польши и рекордсменом сборной - 60 мячей в 110 матчах.
Уже в Германии меняет старую кличку "Бобек" на новую - "Леви". Женится на бывшей каратисткой Анной Стахурская. В 2017 году в семье рождается первенец - дочь Клара.

 

Роберту предлагают контракты гранды мирового футбола, но он подписывает новое соглашение с "Баварией".
- Когда-томы поедем в Америку, где Роберт будет играть за "Лос-Анджелес", - проговорилась как-то жена. – Но не в ближайшем будущем.

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Левандовский семь раз подряд признается лучшим футболистом Польши. Является рекордсменом сборной - 60 мячей в 110 матчах.

Автор: Юрий СТРИГУН
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05
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Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

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