Лучший бомбардир "Шахтера" за всю историю женился на русской модели

Луис Адриано провел 8 лет. Фото: соцсети

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Луис Адриано женился. Избранницей бразильца стала российская модель Екатерина Дорожко.

Луис Адриано является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера": в 266 матчах он забил 128 мячей, сообщает "Сегодня"

Также выступал за итальянский "Милан" и московский "Спартак". Именно в столице России он познакомился с будущей женой. Летом форвард вернулся в Бразилию, где подписал контакт с "Палмейрасом".

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Луис Адриано провел в Украине 8 лет. За это время выиграл Кубок УЕФА. Выиграл 5 раз чемпион Украины и 4 раза Кубок. Провел 4 матча за сборную Бразилии.