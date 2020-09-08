Луческу затеял ремонт на базе "Динамо"

Мирча Луческу хочет обновить базу "Динамо", Фото: ФК "Динамо"

Новый главный тренер киевского "Динамо Мирча Луческу запланировал изменения на клубной базе.

Луческу хочет улучшить условия работы футболистов в Конча-Заспе.

"Вскоре закипит работа на загородной базе" Динамо ". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказанные Мирчей Луческу. И приняты к исполнению", - информирует Telegram канал "Динамо Киев Inside".

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Мирча Луческу возглавил "Динамо 23 июля подписав контракт на 2 года. Следующий свой матч динамовцы проведут 11 сентября в Киеве против" Десны ". Начало игры - 19. 00.