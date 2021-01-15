Луческу взял на сборы "Динамо" 30 футболисто

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отправилось в Эмираты на 1-й учебно-тренировочный сбор.

На 1-м этапе подготовки Мирча Луческу даст возможность проявить себя и показать перед тренерским штабом большую группу игроков, поэтому на сбор отправится сразу 30 футболистов.

При этом в Киеве остались восстанавливаться после травм Назарий Русин, Никита Бурда и Владимир Костевич. Александр Тимчик еще не готов играть и продолжит свое восстановление.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Сидклей, Александр Сирота, Илья мешкотно, Александр Тимчик.

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Микаэль Дуелунд.

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Супряга, Жерсон Родригеш, Клейтон, Владислав Ванат.

1-й сбор "Динамо" пройдет с 15 по 26 января. 2-й сбор команда Мирчи Луческу проведет в Турции с 29 января по 8 февраля.