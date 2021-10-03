Луческу вспомнил об Ахметове

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 378
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 324
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2295
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1287
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 198
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 801
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3330
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
6 Просмотров: 3780
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3114
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 513
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Ничья в пользу Луческу: почему "Динамо" не смогло взять реванш у "Шахтера"
Ничья в пользу Луческу: почему "Динамо" не смогло взять реванш у "Шахтера"
"Интер" одержал волевую победу в Италии
"Интер" одержал волевую победу в Италии
"Атлетико" легко одолел "Барселону"
"Атлетико" легко одолел "Барселону"
"Шахтер" легко обыграл "Динамо"
"Шахтер" легко обыграл "Динамо"
Комментатор "Динамо" обрадовался голу в ворота киевлян
Комментатор "Динамо" обрадовался голу в ворота киевлян
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1575
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 432
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8226
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 639
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 423
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
воскресенье, 03 октября 2021 22:55

Луческу вспомнил об Ахметове

  Комментировать
Луческу вспомнил об Ахметове
Луческу считает результат справедливым. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с "Шахтером" (0:0).

- Насколько вас устраивает ничья?

– Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. Техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость.

Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. "Шахтер" с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.

- Что поменялось после матча за Суперкубок?

– Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке.

В "Шахтере" очень быстрые и техничные игроки. Это селекция, которую они ведут уже давно во главе с Ахметовым. Этим игрокам нельзя было оставлять свободные зоны, чтобы они проникали. Мы это старательно делали и нивелировали скорость и технику бразильцев за счет хорошей перестройки и перекрываний зон.

- Что с Миколенко?

– Буквально на днях травмировались и Миколенко, Вербич получил вчера на тренировке удар, и Шепелев. Эти травмы не позволили им играть сегодня. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, они примут решение.

Помимо травмированных, у нас есть футболисты. Будем восстанавливать, – сказал Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я видел матч, где играл только "Шахтер" – Де Дзерби

После 10 туров у "Динамо" стало 26 зачетных баллов, а у "Шахтера" - 23. Отрыв в три очка сохранился. Чемпионат Украины берет паузу на матчи сборных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу вспомнил об Ахметове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
 6 Просмотров: 3780
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 3330
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 12 Просмотров: 3132
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 3114
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2295
Спорт
Тренер "Шахтера" унизил "Динамо"
Тренер "Шахтера" унизил "Динамо" Просмотров: 189
Ничья в пользу Луческу: почему "Динамо" не смогло взять реванш у "Шахтера"
Ничья в пользу Луческу: почему "Динамо" не смогло взять реванш у "Шахтера"
 Просмотров: 189
Новый зашквар "слуг", победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели
Новый зашквар "слуг", победа Усика и рецепт самых вкусных котлет: 5 блогов недели
 Просмотров: 351
"Динамо" и "Шахтер" разыграли гросмейстерскую ничью
"Динамо" и "Шахтер" разыграли гросмейстерскую ничью
 Просмотров: 441
ПСЖ со всеми звездами уступил "Ренну"
ПСЖ со всеми звездами уступил "Ренну" Просмотров: 423
Больше всего комментируют
12
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
6
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 1
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть