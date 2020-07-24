"Луческу в 74 года пора бы на пенсию" - Решко

Стефан Решко надеется, что Мирчи Луческу удастся вернуть успех "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Легендарный защитник "Динамо" Стефан Решко прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

По словам Решко, назначение Луческу может иметь эффективный результат для "Динамо".

"Когда узнал новость о Луческу, немного удивился. Ведь он всегда был соперником киевского клуба и часто проявлял недовольство: мол, Григорий Михайлович - президент, "Динамо" помогают... Подобных случаев было много, мы даже не раз его на КДК разбирали за неспортивное поведение. Но если посмотреть с другой стороны, то тренер он опытный и знает футбол во всех его проявлениях. Хотя в 74 года пора бы на пенсию, конечно (улыбается).

Наверное теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное - положительный результат", - сказал Решко в комментарии ua-football.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года с возможным продолжением сотрудничества еще на сезон.