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Луческу традиционно "наехал" на судей

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Луческу традиционно &quot;наехал&quot; на судей
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал потерю очков своей команды в матче против "Десны".

Румынский специалист остался недоволен действиями судейской бригады.

"Много тактических фолов, многие наши атак срывали и непонятно, почему было так мало карточек. Соперник разрушал наши атаки, все эти моменты раздражали наших футболистов, было сложно играть. Много пауз, соперник долго вводил мяч в игру, все эти моменты судьи пропускали - добавили несколько минут, хотя нужно было добавить 10.

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Я многого не понимаю. Почему Виктор Цыганков получил желтую карточку? Он попал в "тиски" в штрафной, там был контакт, он не просил пенальти - зачем давать карточку, даже если не было пенальти. Это контактный вид спорта. За что получил желтую Виталий Миколенко? За то, что хотел быстрее ввести мяч в игру? Он просто ударил мячом в землю, зачем столько желтых давать? Мы не грубая команда. У нас много футболистов на желтых карточках, мы не тянем время и не делаем тактические фолы. Непонятно. Мы - команды, которая хочет играть в атакующий футбол. Мне кажется, нас наказывают больше, чем нужно", - цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Мирча Луческу известен своей критикой судей. Работая с "Шахтером" он неоднократно высказывался в предвзятости украинских арбитров к его команде.

"Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Луческу опережает "Шахтер" на одно очко. 25 февраля динамовцы на выезде проведут матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

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