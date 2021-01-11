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понедельник, 11 января 2021 12:16

Луческу скучает по фанатам

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Луческу скучает по фанатам
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу заявил, что скучает по фанатами на трибуне.

По словам румынского наставника, футбол много потерял без болельщиков.

"Я бы хотел, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Футбол без зрителей не такой зрелищный. Вижу, что команды из топ-чемпионатов приспособились к этому. Они проводят хорошие матчи, игроки выполняют свою работу.

УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями. Думаю, они позволят фанатам понемногу возвращаться на стадионы", - цитирует Луческу ProSport.ro.

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Болельщиков перестали пускать на стадионы после начала пандемии коронавируса. Отдельные страны позволяют определенному количеству фанатов заполнить трибуны.

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