Луческу рассказал, почему впал в депрессию

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что страдал от депрессии, когда был безработным.

После работы со сборной Турции Луческу был на отдыхе более года, пока не возглавил "Динамо".

"Я вернулся в футбол, и это очень. Мало кто заметил, что в моем возрасте я вернулся с большим энтузиазмом, с желанием. Мои знания стоили возвращения. Возвращение поразило даже меня, ведь результаты действительно получились хорошими.

Хороший год и благодаря успеху Развана. Когда я не тренировал, я страдал от того, что не могу быть на поле. Я компенсировал это успехами сына(Развал Луческу работает на Ближнем Востоке тренром -Gazeta.ua), его трофеями. Без него, я думаю, у меня было бы много эмоциональных проблем. Я закончил этот период с ним, а с августа дела пошли лучше", - заявил Луческу в комментарии AS.ro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу обиделся на "Шахтер" - Цыганик

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в УПЛ опережая "Шахтер" на одно очко и вышло в 1/16 Лиги Европы.