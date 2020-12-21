Луческу обиделся на "Шахтер" - Цыганик

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу обиделся на свой предыдущий клуб "Шахтер".
"Горняки" продолжают травить румынского тренера за то, что он согласился работать с "Динамо".
"Когда он приехал в Динамо, то его первая реакция была ... Вот все рассказывают, что фанаты, напряженные отношения с фанатами.
Он обиделся больше не на фанатов, он больше обиделся на то, что его из другого лагеря прессовали, что он предатель. Хотя они сами от него отказались", - сказал журналист Игорь Цыганик в эфире "Профутбол Digital".
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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 сезона. 2004-2016 годах румынский тренер возглавлял "Шахтер".
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