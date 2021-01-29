Луческу рассказал, почему ушел из "Шахтера"

Ринат Ахметов и Мирча Луческу. Фото: ФК "Шахтер"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу покинул донецкую команду, потому что у него прервался контакт с владельцем клуба Ринатом Ахметовым.

После переезда из Донецка в Киев Ахметов престал посещать матчи команды и меньше интересоваться делами клуба. В 2016 году "горняки" не предложили Луческу подписать новый контракт.

"В "Шахтере" все было прекрасно, пока я непосредственно общался с Ахметовым. Как только прямого общения не стало, все поменялось. Это был сложный период, когда владелец не мог приезжать на матчи, мы долго не виделись с ним. Президент клуба определяет философию. И тренер, который работает с командой, должен полностью эту философию разделять. Если их взгляды на футбол будут разными, успеха не ждите", - сказал Луческу в интервью "Спорт-Экспресс".

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Мирча Луческу выиграл с "Шахтером" 8 раз чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины и Кубок УЕФА в 2009-м.