Луческу рассказал, как реагирует на критику фанатов

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на критику фанатов.

Во время матча Кубка Украины с "Колос" болельщики киевлян выкрикивали неприятные лозунги в сторону румынского тренера.

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"Это реклама всему футболу и "Динамо" в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе за рубежом. Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружески поздравляю. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их - по-своему", - сказал Луческу в эфире "Профутбол Digital".

В ответ на выкрики фанатов Луческу машет им рукой в ​​ответ.

Ультрас "Динамо" выступают против назначения Мирчи Луческу тренером "Динамо". Болельщики киевлян не могут простить румыну работу в "Шахтере" и российском "Зените". В 1/4 Кубка Украины "Динамо" в серии пенальти победил "Колос". Жеребьевка полуфинала турнира состоится 5 марта. 7 марта "Динамо" сыграет в чемпионате Украины против "Миная". Начало игры в 14:00.