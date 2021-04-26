Луческу раскрыл тайну чемпионства "Динамо"

"Динамо" стало досрочно чемпионом Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что благодаря его работе у игроков команды появился менталитет победителя.

За восемь месяцев работы румынскому тренеру удалось изменить мировоззрение игроков "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Луческу и "Динамо" идеально подходят друг другу

"Главным нашим приоритетом на этот сезон было создание здоровой соревновательной конкуренции в команде. Нам это удалось. Благодарен ребятам, поздравляю их с чемпионством! Было нелегко меня выдерживать все эти месяцы: я давил, но без этого невозможно было бі добиться того, что есть сейчас. Это один из важнейших компонентов успеха.

Если меня спросят, в чем разница между нынешней командой и той, которую я принял 1 августа, то я в первую очередь скажу: разница в том, что ребята получили менталитет победителей. Чемпионами стали те же футболисты, которые были в "Динамо" и раньше, но самое главное - это не талант, а ежедневная работа. Ребята ежедневно жили с мыслью о том, чтобы стать чемпионами ", - цитирует тренера клубная пресс-служба.

"Динамо" стало досрочным чемпионом Украины сезона-2020/21. За три тура до окончания чемпионата динамовцы опережают "Шахтер" на 13 очков. Предыдущий чемпионский титул "Динамо" завоевывало в сезоне 2015/16. Четыре сезона подряд чемпионом был "Шахтер".