Луческу прошелся по Месси

В прошлом году Луческу просил автограф Месси. Фото: Reuters

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о переходе форварда Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари-Сен-Жермен".

"Не знаю, на что рассчитывал Месси. В 34 года нелегко перейти в другую команду и просто войти в коллектив. В "Барселоне" каждый играл за него, а Лионель всего лишь ходил по полю. Он не пробегал больше восьми километров за игру. Но когда ему доставался мяч - становился определяющим игроком. Ему разрешали это делать", - цитирует Луческу Telekomsport.

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10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.