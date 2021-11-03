Луческу прокомментировал поражение от "Барселоны"

"Динамо" не дотягивает до уровня "Барселоны". Фото: Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:1). Украинский клуб в четырёх играх не забил ни одного гола и замыкает турнирную таблицу группы E, набрав одно очко.

"К сожалению, те моменты, которые у нас были, мы не реализовали. Хотя моменты мы создавали. Мы попали в очень сложную группу, где три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, работаем, растём. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти.

Не стоит забывать, что "Динамо" на протяжении пяти лет не участвовало в Лиге чемпионов. А сейчас два года подряд мы попадаем в сложные группы. Пока мы не дотягиваем до этого уровня.

Считаю, что сегодня мы заслуживали как минимум ничью. Мы хорошо сыграли с "Барселоной", на уровне с этой великой командой, и, как минимум, заслуживали ничью. Сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку", — цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Динамо" проиграло "Барселоне"

"Барселона" поднялась на второе место в турнирной таблице (6 очков). Лидирует "Бавария" (12). В "Динамо" — 1 и оно на последнем месте.