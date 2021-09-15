Луческу прокомментировал ничью с "Бенфикой"

"Динамо" сыграло с "Бенфикой" от обороны. Фото: Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью в матче с "Бенфикой" (0:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"У нас трудная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы игроки поверили в себя, в каждой игре были увереннее, смелее, чтобы улучшали командную игру. Позитивный результат. Играли против хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая много инвестирует в игроков. Мы сыграли хорошо в обороне. Ждали момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча.

Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника - далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу", - сказал Луческу.

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В параллельном матче "Бавария" в гостях одолела "Барселону" - 3:0. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Баварией" в Мюнхене, а "Бенфика" встретится с "Барселоной" в Лиссабоне. Обе игры пройдут 29 сентября.