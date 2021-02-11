Луческу продолжает чистить состав "Динамо"

Назарий Русин не смог закрепиться в "Динамо". Фото: Александр Попов

Форвард киевского "Динамо" 21-летний Назарий Русин перейдет в польскую "Легию".

Клубы находятся на финальной стадии переговоров, сообщил в Twitter журналист Куба Северин.

Польский клуб хочет оформить полноценный трансфер Русина, а "Динамо" только соглашаются на арендный трансфер до конца сезона.

В текущем сезоне Назарий сыграл 21 мин. за "Динамо". Футболист пропустил много из-за травмы и проигрывает конкуренцию на позиции форварда.

"Легия" также близка к аренде другого игрока "Динамо" Артема Шабанова. Футболисту осталось получить трудовую визу.

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В прошлом сезоне "Легия" стала чемпионом Польши. В текущем сезоне Экстракласы команда из Варшавы идет на 2-м месте.