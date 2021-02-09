"Динамо" избавится от ненужного Луческу футболиста

Артем Шабанов выступал за "Динамо" 3 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Варшавская "Легия" арендует у "Динамо" 28-летнего Артема Шабанова.

Защитник отправится в Польшу в аренду на 6 месяцев с правом выкупа, сообщает Sport.pl.

Стороны уже договорились обо всех деталях трансфера. Осталось только оформить переход и получить рабочую визу для футболиста.

Шабанов выступает за "Динамо" с начала 2018 года. Во время работы Алексея Михайличенко защитник был ведущим игроком команды. После прихода Мирчи Луческу Шабанов провел 2 матча.

Контракт футболиста с киевским клубом действует до конца 2021 года. Тransfermarkt оценивает Шабанова в €1,5 млн.

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В текущем сезоне чемпионата Польши "Легия" находится на 2-м месте турнирной таблицы, отставая от "Погонь" на 2 очка.