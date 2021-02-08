Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"

Луиш Каштру и Мирача Луческу. Фото: ФК "Шахтер"

13 февраля стартует 2-я часть сезона чемпионата Украины по футболу. Главная интрига - борьба за чемпионство между "Динамо" и "Шахтером". Киевляне опережают соперника только на 1 очко.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал об особенностях противостояния между командами Луиша Каштру и Мирчи Луческу.

Какой основной "козырь" динамовцев в борьбе за первое место?

- Тренер - Мирча Луческу. Имеющиеся молодые игроки должны прогрессировать. Кадровый потенциал команды стал сильнее. Должен добавлять бразильский нападающий Клейтон, вернувшийся из аренды его соотечественник Сидклей, который усилит конкуренцию на левом фланге, отбывший дисквалификацию нападающий Артем Беседин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" завершило сборы разгромной победой

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру работает второй сезон. Летом его контракт заканчивается. Каковы его шансы получить новый?

Это зависит от результатов второй части сезона "Шахтер" и Каштру оставляют противоречивые впечатления. Команда хорошо шла в Лиги Европы 2019/20, но в полуфинале полностью проиграла итальянскому "Интеру" - 0:5. По затем переиграла "Интер" по итогам группового турнира нынешней Лиги чемпионов. Поэтому работу Каштру трудно оценить однозначно.

В чем заключается главная заслуга португальского тренера?

Доверие к молодым. Вратарь Анатолий Трубин смог "вытеснить" Андрея Пятова. Серьезные изменения провел в обороне: слева начал играть Виктор Корниенко, в центре - Витао Валерий Бондарь.



Полную версию интервью Артема Франкова читайте в журнале "Краина" от 11 февраля.