"Динамо" завершило сборы разгромной победой

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

В последнем товарищеском матче на зимних сборах киевское "Динамо" победило 2-ю команду Беларуси БАТЭ - 3:1. Что нужно знать об игре?

2 разных тайма. В 1-й половине игры подопечные Мирчи Луческу владели полным территориальным и игровым преимуществом. Белорусы просто не успевали за динамовцами в скорости. Во 2-й половине игры, после проведения замен, инициатива перешла к БАТЭ. Киевляне уже не всегда справлялись с высоким прессингом соперника.

Судьба матча была решена за первые 24 мин. За это время "Динамо" смогло забить 3 мяча. Подопечные Луческу могли довести счет до неприличного еще в 1-м тайме, но под конец тайма сбавили обороты.

Руслан Нещерет ошибся. Вратарь "Динамо" не смог отбить самый сложный дальний удар.

"Динамо" дебютировал 19-летний вратарь. Валентин Моргун сыграл последние 5 мин. в матче. Голкипер не смог оставить ворота в неприкосновенности.

Лидер "Динамо" открыл счет в матче и организовал 3-й гол в ворота соперников

Виктор Цыганков провел сильный. Лидер "Динамо" открыл счет в матче и организовал 3-й гол в ворота соперников.

Результативная концовка матча. В последние 5 мин. игры команды трижды забивали.

Динамовская защита далека от идеала. Оборона "Динамо" позволила сопернику много. Не хватает слаженности действий между игроками.

"Динамо" прогрессирует. Если в первых спаррингах в Турции у команды Луческу не все получалось даже на уровне несложных соперников, то в последних матчах команда прибавила. Появилась скорость, динамика и легкость.

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13 января "Динамо" сыграет в матче 14-го тура УПЛ против "Олимпика". Начало игры в 17:00.