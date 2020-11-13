Луческу признался, что работал со сборной Румынии на Евро-2016

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что работал со сборной Румынии во время Евро-2020.

Он был в лагере румын и консультировал команду на турнире в Франции.

"Я оставляю работу со сборной более молодым тренерам, новому поколению. Перед Евро-2016 я действительно был в сборной, помогал ребятам советом, стимулировал их.

Конечно, сейчас может быть вариант, когда я снова помогу консультацией как опытный специалист, который со стороны может взглянуть на подготовку Румынии", - сказал Луческу.в комментарии Digi Sport

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Мирча Луческу был главным тренером сборной Румынии с 1981 по 1986 годы. За это время вывел румын на Евро-1984.