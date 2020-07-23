Луческу прилетел в Киев - СМИ

Румынский тренер 74-летний Мирча Луческу прибыл в Киев.
Луческу добрался до столицы Украины вечером 22 июня внеплановым чартерным рейсом Бухарест - Киев на частном самолете, сообщает dynamo.kiev.ua.
Румынского тренера называют одним из главным кандидатов на пост главного тренера "Динамо".
По словам журналиста Игоря Бурбаса, экс-тренер "Шахтера" уже осмотрел тренировочную базу киевского команды в Конча-Заспе.
Луческу имеет опыт работы Украине. Румынский специалист 12 лет возглавлял "Шахтер". За это время 8 раз выигрывал золотые награды чемпионата Украины с "горняками".
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Мирча Луческу возглавлял "Динамо" Бухарест","Пизу","Брешия","Интер"," Галатасарай","Бешикташ", сборную Турции,"Зенит". С 2019 года - без работы.
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