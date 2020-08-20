Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пригласил в команду первого бразильского легионера.

В расположении киевской команды находится бразилец 24-летний Клейтон да Силвейра да Силва. Футболист действует на позиции атакующего полузащитника. При необходимости может сыграть вигнера, сообщает meta-ratings.com.ua

До приезда в Украину Клейтон выступал за "Атлетико Минейро", в котором получил статус свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в €650 тыс., хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за €3 млн.

Автор: facebook.com/claytonSilveira

Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

Сейчас бразилец находится на двухнедельном карантине из-за мер безопасности связаны с коронавирусом. Уже после этого определится его судьба в "Динамо".

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Сезон в Украине стартует 21 августа. "Динамо" в стартовом матче сыграет с "Олимпиком".