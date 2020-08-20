Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 54
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1674
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1134
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
11
13
16
10
7
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Видео
Все видео
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"
"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
"Ференцварош" Реброва вышел во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Как "Бавария" разбила "Лион"
Как "Бавария" разбила "Лион"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
Как ПСЖ разбил РБ "Лейпциг"
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
"Интер" указал "Шахтеру" на его место
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1152
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1674
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1485
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 522
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 11:40

Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"

  Комментировать

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пригласил в команду первого бразильского легионера.

В расположении киевской команды находится бразилец 24-летний Клейтон да Силвейра да Силва. Футболист действует на позиции атакующего полузащитника. При необходимости может сыграть вигнера, сообщает meta-ratings.com.ua

До приезда в Украину Клейтон выступал за "Атлетико Минейро", в котором получил статус свободного агента. Его трансферная стоимость оценивается в €650 тыс., хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за €3 млн.

Автор: facebook.com/claytonSilveira
 

Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

Сейчас бразилец находится на двухнедельном карантине из-за мер безопасности связаны с коронавирусом. Уже после этого определится его судьба в "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" заявило сына Хацкевича на сезон в УПЛ

Сезон в Украине стартует 21 августа. "Динамо" в стартовом матче сыграет с "Олимпиком".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Ограничили доступ к европейским и американским радиостанциям

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 60176
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 57889
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 12870
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9747
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 9585
Спорт
Стало известно, возглавит ли Венгер сборную Нидерландов
Стало известно, возглавит ли Венгер сборную Нидерландов Просмотров: 9
Стало известно, отменит ли УЕФА Лигу наций
Стало известно, отменит ли УЕФА Лигу наций Просмотров: 216
"Динамо" заявило сына Хацкевича на сезон в УПЛ
"Динамо" заявило сына Хацкевича на сезон в УПЛ Просмотров: 387
Левченко выиграла турнир в Польше
Левченко выиграла турнир в Польше Просмотров: 81
Матч на суперкубок пройдёт без зрителей
Матч на суперкубок пройдёт без зрителей Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 867
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua