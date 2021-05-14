"Луческу превратил "Динамо" в настоящую машину": обзор СМИ после финала Кубка Украины

Мирча Луческу и его тренерский штаб. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стало победителем Кубок Украины-2021.

В финальном матче команда Мирчи Луческу победила "Зарю"- 1:0.

Gazeta.ua собрала оценки СМИ после матча в Тернополе.

"Футбол 24" отмечает, что игровое преимущество команды Луческу не отражает счета в матче.

"Преимущество команды Луческу ужасало. Счет 1:0 несколько вводит в заблуждение. Сколько моментов, похожих на потерянное пенальти, не реализовали Виктор Цыганков, Артем Беседин и компания. Если бы не Никола Василь, разгром 3:0 показался бы "Зари" наименьшим злом. Виктор Скрипник не прав, когда говорит, что позволили "Динамо" немного в атаке. В первом тайме еще сдерживали достаточно эффективно, хотя сказалась и ранняя замена Виталия Миколенко. В остальном - Киев проехался катком. Тотальный контроль и доминирование над третьей силой украинского футбола. Скрипник прав, когда говорит, что Луческу превратил "Динамо" в настоящую машину"

"Динамо" не должно было доводить игру до овертайма

План Скрипника с усилением игры благодаря заменам не сработал, пишет "Футбум".

"Что касается самой игры, оригинальный не буду - замены Виктора Скрипника игру не усилили. Мягко говоря. Аллахьяр Сайядманеш вышел хорошо, вовремя, но вот вместо Егора Назарины нужно было выпускать иранца? Однако, впереди Аллахьяр подбодрил, здесь двух мнений быть не может. Но вот потом ... Вместо Владислава Кабаева выходит Александр Гладкий, вместо Артема Громова - Шахаб Захеди, и два игрока, которые мобильно успевали разнообразить атакующую работу игрой в обороне, поддерживая центральный ромб, оставляют поле, уступая место "выдвинутом" Гладкому и лентяю Шахаб".

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Обозреватель "Трибуны" Дмитрий Литвинов отмечает тренерскую работу Луческу в "Динамо".

"Румынский тренер не сделал ничего специфического. Он просто пытался ставить в состав лучших из доступных игроков, доверять молодежи и пытаться подводить игроков в хорошей психологической форме к каждому матчу. Последнее может показаться мелочью на фоне нынешнего реального уровня чемпионата Украины, на фоне которого "Динамо" все еще возвышается айсбергом. Но тем не менее последние годы мы видели, как "Динамо" регулярно теряли очки с соперниками ниже классом, а тренеры оправдывались тем, что игроки подошли к матчу без должного настроя".

Самым опасным в исполнении "Зари" были стандарты

Больше угрозы воротам Дениса Бойко несли стандартные положения от "Зари", пишет Ua-football.

"Заря" слишком много атаковала позиционно, но была острой во время контратак и особенно стандартов. Виталий Вернидуб и Денис Фаворов едва не забили после подач во владения Бойко со штрафных. А в начале поединка в ходе быстрой контратаки не прошла параллельная поперечная передача в направлении Владислава Кабаева".

"Динамо" не дало никаких шансов сопернику сравнять счет удачными действиями в обороне и сами могли забивать второй гол, пишет Sport.ua.

"Казалось, что в оставшееся до конца игры," Заря "устроит настоящий штурм ворот Бойко. Но динамовцы действовали грамотно и не дали соперникам такой возможности. Более того, именно они были ближе к успеху, чем луганская команда ".

"Динамо" выиграло Кубок Украины тринадцатый раз в своей истории. Судьбу поединка против "Зари" решил единственный забитый гол Виктора Цыганкова в овертайме. В текущем сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок и чемпионат.