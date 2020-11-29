Луческу пожаловался на ВАР

В субботу, 28 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло на своем поле полтавскую "Ворсклу" — 2:0. Матч прокомментировал Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

Второй матч подряд Супряга не попадает в стартовый состав — вместо него выходит Вербич. Почему так? Вы разуверились в Супряге?

Ковид внес определенные изменения во всё. И в организацию игру, и в состав. Супряга долгое время был основным игроком. Он молодой, перспективный футболист. Но у нас в команде конкуренция. Вербич тоже долгое время после травмы не приходил в себя, но затем прибавлял, прибавлял. Но это не значит, что Супряга теперь не является игроком основного состава.

Я высказывал своё мнение на этот счет, еще когда эту технологию только внедряли. Я против VAR. С этой технологией теряется момент красоты футбола, динамики футбола.

Например, когда футболист стелится в подкате, то это смотрится, как мужская борьба, а по VARу просматривается кадр за кадром, и это рождает новые трактовки. И красные карточки. Сегодня оба удаления были лишними. Забарный стелится в подкате и в последний момент у него нога поднимается, и он немного цепляет соперника.

От таких моментов футбол только теряет. Если судить по VAR строго все моменты, то запросто можно заканчивать матч, находясь вообще вшестером. Футбол — мужская игра, где футболисты бьются, где никто не хочет уступать. Это контактный вид спорта.