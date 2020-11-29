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воскресенье, 29 ноября 2020 11:01

Луческу пожаловался на ВАР

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Луческу пожаловался на ВАР
Луческу недоволен Гармашем. Фото Динамо Киев юа

В субботу, 28 ноября, в матче 11-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло на своем поле полтавскую "Ворсклу" — 2:0. Матч прокомментировал Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

Второй матч подряд Супряга не попадает в стартовый состав — вместо него выходит Вербич. Почему так? Вы разуверились в Супряге?

Ковид внес определенные изменения во всё. И в организацию игру, и в состав. Супряга долгое время был основным игроком. Он молодой, перспективный футболист. Но у нас в команде конкуренция. Вербич тоже долгое время после травмы не приходил в себя, но затем прибавлял, прибавлял. Но это не значит, что Супряга теперь не является игроком основного состава.

Показалось, что сегодня VAR только мешал игре.

Я высказывал своё мнение на этот счет, еще когда эту технологию только внедряли. Я против VAR. С этой технологией теряется момент красоты футбола, динамики футбола.

Например, когда футболист стелится в подкате, то это смотрится, как мужская борьба, а по VARу просматривается кадр за кадром, и это рождает новые трактовки. И красные карточки. Сегодня оба удаления были лишними. Забарный стелится в подкате и в последний момент у него нога поднимается, и он немного цепляет соперника.

От таких моментов футбол только теряет. Если судить по VAR строго все моменты, то запросто можно заканчивать матч, находясь вообще вшестером. Футбол — мужская игра, где футболисты бьются, где никто не хочет уступать. Это контактный вид спорта.

Не показалось ли вам, что ваша двойная замена во втором тайме сломала игру "Динамо"?

Я бы, может, и не планировал эти замены, но у нас скоро следующий матч в Лиге чемпионов, и я решил предоставить время другим футболистам. Я недоволен тем, как вошел в игру Гармаш. Точнее, тем, как он в неё совершенно не вошел. Действительно, после этих замен мы немного потеряли в контроле мяча в середине поля. Моменты в атаке мы продолжали создавать, но в контроле мяча потеряли.

Почему в заявке не сегодняшний матч не оказалось Буяльского?

— Вчера на тренировке он пошел в клинч с Гармашем и во время этого столкновения получил повреждение ребра.

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Следующую игру "Динамо" сыграет на выезде против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

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29
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