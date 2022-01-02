Луческу посетил частную клинику в Бухаресте

Мирча Луческу в очередной раз обратился к врачам. Фото: Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу испытывает проблемы со здоровьем.

По информации Spynews, 76-летний специалист посетил частную клинику в Бухаресте в новогоднюю ночь со своей женой. Известно лишь то, что Луческу успел вернуться из больницы до наступления Нового года.

Характер проблем Луческу со здоровьем остается неизвестным. В 2009 году Луческу перенес инфаркт, а в прошлом году испытывал проблемы с волосами.

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Ранее румынский наставник был признан лучшим тренером УПЛ в 2021 году. В 2021 году он привел "Динамо" к чемпионскому титулу в Украине.