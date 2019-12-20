Луческу получил предложение из Швейцарии

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу может возглавить "Сьон".
Президент швейцарского клуба Кристиан Константин очень заинтересован в сотрудничестве с Мирчей Луческу, сообщает "Футбол 24"
Важное значение имеет, что Луческу владеет французским языка, используемого в франкоязычных регионах Швейцарии.
Сейчас "Сьон" занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии, имея 21 пункт в активе.
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Мирча Луческу известный своей работой с итальянской "Брешия", "Интером", турецким "Галатасараем", российским "Зенитом". В период с 2004 по 2017 год работал с "Шахтером". После увольнения из сборной Турции находится без работы.
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