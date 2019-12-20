Луческу получил предложение из Швейцарии

Мирча Луческу с осени 2018 находится без работы. Фото: рейтер

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу может возглавить "Сьон".

Президент швейцарского клуба Кристиан Константин очень заинтересован в сотрудничестве с Мирчей Луческу, сообщает "Футбол 24"

Важное значение имеет, что Луческу владеет французским языка, используемого в франкоязычных регионах Швейцарии.

Сейчас "Сьон" занимает седьмое место в чемпионате Швейцарии, имея 21 пункт в активе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский журналист жестко высказался на счет Ракицкого

Мирча Луческу известный своей работой с итальянской "Брешия", "Интером", турецким "Галатасараем", российским "Зенитом". В период с 2004 по 2017 год работал с "Шахтером". После увольнения из сборной Турции находится без работы.