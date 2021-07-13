Луческу отказался от главного таланта "Динамо"

Викентий Волошин находится в поиске новой команды. Фото: Александр Попов

Полузащитник киевского "Динамо" 20-летний Викентий Волошин находится на просмотре в "Десне".

Черниговский клуб также просматривает защитникам молодежной команды киевлян Кристиана Биловар, сообщает Sport Arena.

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Оба футболиста были на первом сборе "Динамо" в Швейцарии, но не смогли убедить Мирчу Луческу.

Волошин считался одним из наибольших талантов академии "Динамо". Был лидером юношеской и молодежной команды. Действует на позиции атакующего полузащитника или играет на фланге атаки.

14 июля "Динамо" проведет контрольный матч против "Сьона". Во время летней паузы состав киевлян пополнил форвард Илья Шкурин и полузащитник Денис Антюх. Владислав Кулач находится на просмотре.