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понедельник, 16 ноября 2020 15:50

Луческу оставит "Динамо" зимой – румынская пресса

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Луческу оставит &quot;Динамо&quot; зимой – румынская пресса
Мирча Луческу 13 лет тренировал "Шахтер". Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу настроен покинуть клуб зимой, сообщает Ziare.

По информации источника, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса Луческу впервые в карьере вынужден находиться длительное время вдали от жены Нелли.

Сообщается, что Луческу живет в одиночестве в квартире на базе команды на окраине Киева и твердо намерен покинуть Украину, если ситуация с пандемией продолжится.

При этом специалист до отъезда хочет обеспечить для "Динамо" еврокубковую весну и сохранить 1-е место в чемпионате.

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Луческу возглавил "Динамо" в июле. Румынского специалиста так и не приняли фанаты киевского клуба, которые периодически пытаются организовать акции протеста.

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