Луческу опроверг слухи об уходе из "Динамо"

Мирча Луческу не собирается уходить из "Динамо". Фото "Шахтер"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу опроверг слухи о своем скором уходе с поста главного тренера киевлян.

В комментарии изданию Footboom румынский наставник заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он не знает, кто мог это придумать.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю, как и раньше, работать с клубом", – рассказал Луческу.

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Мистер возглавил киевский клуб летом 2020 года. За это время команда провела 16 матчей под его руководством, одержав 10 побед при 3 поражениях.