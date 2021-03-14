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воскресенье, 14 марта 2021 20:18

Луческу объяснил победу "Динамо"

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Луческу объяснил победу &quot;Динамо&quot;

Главный тренер ФК "Динамо" Киев Мирча Луческу тветил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с "Зарей" в Запорожье, в котором "бело-синие" добыли победу со счетом 2:0.

- Сегодня была очень интенсивная игра, очень хороший ритм игры. В первом тайме и мы, и "Заря" в первую очередь не позволяли соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, переигрывали друг друга в тактическом плане. А во втором тайме начали больше рисковать. Мы были более успешными в реализации моментов. Хотя моменты были и у наших соперников.

Интенсивность была на высоком уровне, обе команды демонстрировали высокий уровень физической подготовки. После пропущенного мяча наш соперник, естественно, стал больше раскрываться, и поэтому у нас появились моменты у чужих ворот.

И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году.

У нас сейчас есть игроки, которые еще полностью не восстановили свои физические кондиции – Гармаш, Попов, Тымчик. Плюс травмированные игроки – Вербич, Бэлуцэ. Им нужно время

У нас сложный график. Мы уже на протяжении месяца играем в таком режиме – по два матча в неделю. Естественно, игрокам сложно. Тем более, у нас сейчас есть игроки, которые еще полностью не восстановили свои физические кондиции – Гармаш, Попов, Тымчик. Плюс травмированные игроки – Вербич, Бэлуцэ. Им нужно время. Тяжело восстанавливаться и играть одной и той же обоймой.

У Сидорчука было время подстроиться под мяч, исполнить удар. Он сделал это великолепно. Он молодец, очень красивый гол. Если после матча с "Вильярреалом" была критика в его сторону, то сегодня он сыграл безупречно. Еще и забил этот гол-красавец. Он был настоящим капитаном команды сегодня.

Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. Я очень доволен и игрой, и результатом.

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"Динамо" уверенно победило "Зарю" и не позволило "Шахтеру" сократить отрыв после победы горняков над "Десной". В следующих матчах "Шахтер" и "Динамо" попробуют реабилитироваться после поражений в еврокубках.

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Дата
14
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