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вторник, 13 июля 2021 09:12

Луческу не хочет видеть в "Динамо" лучшего бомбардира УПЛ

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Луческу не хочет видеть в &quot;Динамо&quot; лучшего бомбардира УПЛ
Владислав Кулач является воспитанником "Шахтера". Фото: ФК "Ворскла"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу не хочет видеть в команде лучшего бомбардира прошлого сезона 28-летнего Владислава Кулача.

Румынский тренер не хотел брать Кулача на второй сбор команды в Швейцарию, сообщает "ТаТоТаке".

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Не исключено, что Кулач все же подпишет контракт, но отправится в аренду в один из клубов, с которыми у "Динамо" хорошие отношения.

В прошлом сезоне Владислав Кулач забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе "Ворсклы".

Во время летнего трансферного окна "Динамо" уже подписало форварда ЦСКА Илью Шкурина и полузащитника "Колоса" Дениса Антюх.

14 июля "Динамо" сыграет против "Сьона" в товарищеском матче.

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