Луческу накричал на Супрягу, а "Динамо" разгромило "Львов"

Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило во Львове местный одноименный клуб и снова возглавил турнирную таблицу. Динамовцы имеют 29 зачетных баллов.

Киевляне слишком академично начали игру и никак не мог создать голевой момент. Зато "Львов" в первой же опасной атаке забил после пенальти, назначенного арбитром Монзуль за игру Миколенко рукой в ​​штрафной.

Мирча Луческу обрушился на Владислава Супрягу. Он кричал ему через все поле: "Что ты делаешь?". Потом решил не ждать перерыва и заменил Владислава на 41-ой минуте, даже не сделав попытки подбодрить игрока.

Однако Луческу не был последовательным. Конечно, Гармаш, заменивший Супрягу, стал героем встречи, забив два гола. Однако принципиальность Луческу сразу улетучилась, когда на поле вышел Витинью. Бразилец совершил невероятное количество ошибок, ни разу не сыграв креативно. В нападении он совершенно не понимал партнеров, а в защите наиграл на желтую карточку. По сравнению с ним Супряга выглядел просто монстром креатива.

Однако принципиальность Луческу сразу улетучилась, когда на поле вышел Витинью

Очередные свои голы аутсайдерам забили лидеры "Динамо" Буяльский и Цыганков. И если в первом иногда удается забивать и в принципиальных и напряженных матчах, то Виктор ограничивается избиением слабаков. На этот раз Цыганков правой ногой пробил в ближний верхний угол. Однако в матчах с сильными соперниками, где есть возможность проявить себя, Цыганкова не видно. Можно убедиться, что именно так будет ближайшую среду в Барселоне.

Луческу дал сыграть Александру Тымчику полный матч. Учитывая игры за сборную, для защитника это уже была третья игра за неделю. Очевидно, в Барселоне Александр начнет игру на скамейке запасных.

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После 11 туров киевляне набрали 29 очко. У "Шахтера" осталось 26. На третьем месте находится полтавская "Ворскла". Полтавчане сыграют 10 матчей и набрали 21 зачетный балл.